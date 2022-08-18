Донецк, 18 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 18 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

В 8:40 с позиций в Орловке открыли огонь по Макеевке, выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 8:44 из Клещеевки стреляли в Гольмовский, выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Ещё один удар нанесён из Новгородского. По Пантелеймоновке выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.