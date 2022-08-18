Шанхай, Китай, , 10:02 — REGNUM В Шанхае впервые будут выдаваться электронные купоны для стимулирования потребления, кампания продлится с конца августа по конец ноября, сообщила муниципальная торговая комиссия, передает 18 августа агентство Синьхуа.

Шанхай Dawvon — Pudong

По сообщению комиссии, купонная программа на общую сумму миллиард юаней (около $147,4 млн) будет запущена в три этапа в течение трехмесячного периода. Потребители в Шанхае возрастом старше 18 лет могут подать заявку на получение ваучеров, которые можно использовать онлайн или оффлайн для питания, розничной торговли или культурного и туристического потребления. В дополнение к этим государственным субсидиям власти также поощряют платформы электронной коммерции и предприятия предлагать больше рекламных акций и скидок, чтобы усилить эффект политики.

Заместитель директора комиссии Лю Минь сказал, что власти надеются, что выдача потребительских талонов поможет повысить доверие потребителей. Шанхай недавно принял ряд мер по стимулированию потребления. После принятия мер по стимулированию покупок автомобилей местные власти примут меры по стимулированию покупок бытовой техники.