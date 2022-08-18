Москва, 18 августа 2022, 10:01 — REGNUM Пик роста напряженности на рынке труда в России может произойти в конце 2022 — начале 2023 года. Такой прогноз даёт Минтруд, говорится в проекте распоряжения правительства РФ.
Уточняется, что смещение пика роста напряженности на рынке труда произойдет с учетом изменения ситуации с занятостью населения в условиях введения внешнего санкционного давления.
При этом в документе отмечается, необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда. В связи с ликвидацией предприятий и увольнением работников, необходимо оказать поддержку тем, кто потерял работу.
Как сообщало ИА REGNUM, в России уровень безработицы по итогам 2022 года будет таким же как в 2021 году.
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