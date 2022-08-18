Тбилиси, 18 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Грузинские власти добились освобождения из заключения в Южной Осетии отставного военнослужащего грузинской армии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Гражданин Грузии Леван Мачабели освобождён из тюрьмы в Цхинвале после почти пяти месяцев заключения и находится на территории, контролируемой центральным правительством», — сообщили в СГБ.

Отмечается, что грузинские власти продолжают добиваться освобождения других граждан Грузии, находящихся в заключении в Южной Осетии и Абхазии.

Стоит отметить, что Мачабели задержали в марте в районе Цхинвала. Как сообщили в Комитете государственной безопасности Южной Осетии, ранее он пытался в качестве наёмника отправиться защищать киевский режим, но не прошёл по состоянию здоровья. В результате он записал видео, в котором заявил, что «нанесёт удар по русским» и отправился в Южную Осетию.