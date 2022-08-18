Село Павловск, Алтайский край, , 10:01 — REGNUM Международные казачьи игры «Шермиции на Сибирской земле» пройдут в Алтайском крае 27 августа, сообщает телеграм-канал правительства региона. Мероприятия состоится в Павловске.

Казак Николай Хижняк © ИА REGNUM

Шермиции — это традиционные казачьи воинские состязания на силу, ловкость, умелое владение боевыми искусствами. В борьбе за главные призы будут состязаться 12 команд из городов и районов Алтайского и Красноярского краев, Республики Казахстан, Республики Алтай, Кемеровской, Тюменской и Новосибирской областей.

Участники смогут получить призы и в личном зачете. Основные дисциплины: рубка шашкой одиночных предметов в пешем строю; фланкировка (художественное владение шашкой, танец с шашкой); борьба; стрельба; метание ножей.

В рамках шермиций пройдут творческие выставки, мастер классы по традиционной казачьей культуре, а также фестиваль казачьей культуры, где выступят творческие коллективы Алтайского края и соседних регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени фестиваль казачьей культуры «Благовест» открылся 14 августа.

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