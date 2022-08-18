Лондон, 18 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В условиях газового кризиса Норвегия взяла на себя ответственность за поддержание энергоснабжения в Европе, чтобы попытаться заменить топливо, раньше поступавшее из России. Но так как цена на газ продолжает расти, в отрасли начинают шептаться о том, что пришла пора попросить Норвегию сделать больше — то, что раньше казалось немыслимым: снизить цену, по которой она продает свой газ. Об этом 18 августа сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Прежде чем раздадутся протесты из Осло и жалобы защитников свободного рынка, надо сказать, что это отнюдь не официальное предложение. Но то, что такие взгляды в частном порядке озвучиваются за пределами Норвегии руководителями нефтегазовых компаний, говорит о том, что к ним стоит прислушаться.

Как бы ни радовали норвежцев нефтегазовые прибыли, а они огромны, не в стратегических интересах страны видеть, как ее соседи впадают в глубокую рецессию, учитывая, что большая часть своего газа Норвегия продает в Европу.

В мае 2022 года правительство Норвегии прогнозировало, что доходы от нефти и газа за этот год приблизятся к 100 млрд евро. С тех пор цены на газ удвоились, и сейчас он стоит в десять с лишним раз больше среднего уровня за предыдущее десятилетие.

Если Осло согласится ограничить цену на уровне, эквивалентном $150-200 за баррель нефти — больше, чем Норвегия зарабатывала в первой половине 2022 года, когда энергетическая компания Equinor получала рекордные прибыли, — это будет болезненно, но терпимо для экономик европейских стран.

Долгосрочные инвесторы в энергетический сектор страны, включая правительство, не останутся внакладе. Экономист, работавший в правительстве Норвегии и Европейской ассоциации свободной торговли, Аслак Берг полагает, что, хотя политически снижение цены может быть трудным решением, но Осло заинтересован в том, чтобы внести свой вклад в стабилизацию европейской экономики.

«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, состоит в заключении долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшней спотовой цены, но намного выше среднего исторического уровня», — сказал Берг.

Такое решение не будет панацеей. Цены на европейском газовом рынке, вероятно, останутся высокими, чтобы привлечь необходимые объемы сжиженного природного газа из Азии. Существует риск вмешательства в нормальные рыночные механизмы. Но это почти наверняка поможет снизить счета для домохозяйств и промышленности предстоящей зимой по всей Европе.