Москва, 18 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Япония оказалась не готова разрывать энергетическое сотрудничество с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Валерия Ромашкина. Так она прокомментировала информацию о том, что Япония вновь начала импортировать российскую нефть.

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«Россия выступает комплексным поставщиков энергоресурсов, в которых заинтересована Япония, — нефть, природный газ, уголь, — сказала Ромашкина. — Япония также не заинтересована выходить из российских нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и опасается односторонних решений российской стороны по данному вопросу. Японская компания Sakhalin Oil and Gas Development Co. владеет 30% акций проекта «Сахалин-1» и заинтересована в сохранении инвестиций. Достаточно очевидно, что Япония заинтересована в сохранении энергетического сотрудничества и возвращении импорта нефти на докризисный уровень».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что без российской нефти Япония усилит свою зависимость от стран ОПЕК.