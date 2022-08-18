Элиста, , 09:59 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 193 человека, после COVID-19 выписаны с выздоровлением 38 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 18 августа.

ПЦР-лаборатория Сургутской городской клинической поликлиники №1 Dzhmao.ru

В инфекционном госпитале, работающем на базе Республиканского центра специализированных видом медицинской помощи, лечение получают 66 ковид-пациентов. Состояние четырёх человек врачи оценивают как тяжёлое.

В Калмыкии с начала пандемии зарегистрировано 53 930 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 357 человек. Справиться с COVID-19 не смогли 843 жителя Калмыкии.