Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбурге День флага России, 19 августа, отметят митингом-концертов, флешмобом и викторинами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Флаг России

В 13:00 по местному времени (12:00 мск) состоится торжественное поднятие триколора на флагштоке на площади возле памятника Валерию Чкалову на Беловке.

Митинг-концерт и флешмоб пройдут на главной городской улице — Советской: на площадке, известной как «Атриум». В рамках флешмоба «Za флаг» активисты в одежде цветов российского триколора выстроятся в фигуру в виде буквы «Z».

В течение дня на улицах общественники будут раздавать ленточки и флажки с государственной символикой РФ.