Москва, , 09:59 — REGNUM Заявление российских властей о том, что Москва может поставить Белоруссии ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести ядерный заряд, призвано стать сигналом для НАТО, пишет внештатный научный сотрудник Совета по международной политике Дебалина Гошал в вышедшей 17 августа статье в The National Interest.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

В июне президент России Владимир Путин заявил о то, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», способные применять как баллистические, так и крылатые ракеты, в том числе в ядерном исполнении.

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По словам Гошал, по целому ряду причин — в частности, из-за типа сформировавшейся в республике политической структуры — Россия не будет передавать Минску ядерное оружие. Решение же передать бывшей советской республике сами комплексы является сигналом.

«Готовность России поставить Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал из Москвы о том, что, как и НАТО, Россия может расшить свой ядерный зонтик на своих союзников», — указала она.

«С точки же зрения Белоруссии, эти системы дают ей возможность нанесения ударов по целям на больших расстояниях, благодаря чему можно более эффективно сдерживать соседние страны НАТО. Это действительно беспроигрышная ситуация для Москвы и Минска», — заключила она.

Кроме того, в июле стало известно, что Минск намерен в ближайшее время принять на вооружение зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400.

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