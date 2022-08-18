Цинциннати, США, , 09:56 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев сохранит статус первой ракетки мира по итогам турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Даниил Медведев (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Об этом стало известно после того, как испанец Рафаэль Надаль проиграл хорвату Борне Чоричу в матче второго круга турнира со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 3:6.

Надаль, который является третьей ракеткой мира, в случае победы на турнире мог обойти Медведева и стать лидером мирового рейтинга.

Ранее Медведев обыграл нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в третий круг туннира, где сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады.

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