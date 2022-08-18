Миннеаполис, США, , 09:56 — REGNUM В городе Миннеаполис американского штата Миннесота вводятся правила, по которым под сокращение подпадают прежде всего белые учителя, сообщает телеканал Fox News.

Флаг США Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По информации телеканала, профсоюз учителей города заключил с местными органами образования соглашение, по которому в случае сокращения будут увольнять сначала белые учителя вне зависимости от их стажа.

Профсоюз объясняет такую необходимость желаниями учеников, якобы они хотят видеть учителей, которые на них похожи, уточнил обозреватель телеканала Лео Террелл.