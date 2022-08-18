Москва, , 09:55 — REGNUM Российское центральное конструкторское бюро «Рубин» представило на форуме «Армия-2022» новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины, передает РИА Новости.

«ЦКБ «Рубин» продемонстрировало на выставке «Армия-2022» свое видение перспективного сверхтяжёлого автономного подводного робота. Необитаемый аппарат, предназначенный для совместных действий с подводными лодками, назван «Суррогат-В» («Ведомый»)», — пишет агентство.

Отмечается, что необитаемый аппарат «Суррогат-В» сохранил водоизмещение порядка 40 тонн, однако за счет применения перспективных технологий его функции заметно расширятся.

Так, дальность плавания увеличится до 800 миль за счет применения новой версии литий-ионной аккумуляторной батареи. Также у подводного беспилотника появится возможность заряжаться как на борту корабля-носителя, так и от донных станций. В соответствии с замыслом, беспилотник будет обеспечивать действия обитаемых подводных лодок.