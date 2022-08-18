Тюмень, 18 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Тюмени дело о похищении четырёхлетней девочки поступило в суд. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Похищение ребенка

Первое судебное заседание назначено на 23 августа. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

Как ранее сообщало РЕ, по версии следствия, поздно вечером 24 июня 2022 года Замира Б. 1984 года рождения обманным путём под предлогом проводить девочку домой увела ребёнка из многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Харьковской, к себе домой. Там незаконно удерживала малышку до момента задержания.

Женщина обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение малолетнего»).