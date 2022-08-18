Краснодар, 18 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Кубанские следователи установили причастности матери к убийству её пятилетнего сына. 31-летней женщине предъявлено обвинение. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Следователи полагают, что в ночь на 9 июня 2022 года 28-летний мужчина и мать мальчика из личной неприязни к ребёнку до смерти избили его. Чтобы скрыть следы преступления, отчим избавился от тела ребёнка в лесополосе на берегу реки Кубань. На следующий день женщина заявила в полицию якобы об исчезновении мальчика.

«В настоящее время благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям установлена также причастность матери ребёнка к его убийству. 31-летняя женщина задержана», — уточнили в ведомстве.

Отчим убитого мальчика находится по стражей. В ближайшее время будет решён вопрос об аресте матери ребёнка.

Новорожденного ребёнка изъяли из семьи и передали органам опеки и попечительства.

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.