* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 09:52 — REGNUM В городе Кандагар началась встреча с участием лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и богословов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Кандагар Michael O'Connor

Местные источники в афганской провинции Кандагар сообщают, что встреча проходит в условиях строгих мер безопасности.

В твиттер-аккаунте Национального телевидения Афганистана, которое действует при администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также сообщается, что на встрече присутствуют 3000 улемов и политиков, связанных с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Повестка встречи пока не известна.

Эта встреча проводится всего через 20 дней после убийства лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в «зелёной зоне безопасности» Кабула и через три дня после первой годовщины господства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее провели встречу улемов в Кабуле.