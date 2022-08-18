Москва, 18 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Япония заинтересована не в отказе или постепенном сокращении поставок энергоресурсов из России, а в поставках сырья по низкой цене в долгосрочной перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Валерия Ромашкина. Так она прокомментировала информацию о том, что Япония вновь начала импортировать российскую нефть в июле 2022 года.

S Solomonov Флаги России и Японии

«Япония заинтересована не в отказе или постепенном сокращении поставок энергоресурсов из России, а в поставках сырья по низкой цене в долгосрочной перспективе. Структура японского импорта нефти не сильно диверсифицирована — свыше 90% объемов импорта поставляется из стран Ближнего Востока, преимущественно Саудовской Аравии и ОАЭ. На Россию приходится не более 4% поставок сырой нефти, отказ от которых в перспективе ставит японскую экономику в еще большую зависимость от политики стран ОПЕК», — сказала Ромашкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Япония вообще не импортировала российскую нефть.