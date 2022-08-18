Тарбагатайский район, Бурятия, , 09:51 — REGNUM В Тарбагатайском районе Бурятии начнётся суд по делу о нападении местных жителей на полицейских. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошёл в апреле 2022 года в лесу возле посёлка Николаевский.

Полицейские

По данным следствия, четверо пьяных мужчин пытались отобрать у сотрудников полиции доказательства по делу о незаконной рубке деревьев. Камнями и палками они разбили лобовое стекло полицейской машины, после чего один из нападавших пытался навести травматический пистолет на правоохранителя.

«В это время трое других обвиняемых, вооружившись палками и камнями, набросились на участкового уполномоченного полиции, который обезвредил нападавших», — отметили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в районный суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры, с начала года уровень преступности снизился на 4,3%. Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 7,3%, разбоев — на 25%, изнасилований и покушений на изнасилование — почти в два раза.

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