Чита, , 09:51 — REGNUM Благодаря поддержке федерального правительства России Забайкалью выделены 72 миллиона рублей на восстановление 27 объектов культуры, пострадавших в результате паводков в июле–августе 2021 года, сообщила министр культуры региона Ирина Левкович во время публичного отчета перед правительством края 18 августа.

Наводнение в Забайкалье. Агинский район Цитата из видео поисково-спасательной службы «Забайкалпожспас»

«На четырех объектах осуществляется капитальный ремонт, на 22 текущий, один объект будет восстановлен путем приобретения модульной конструкции. На сегодняшний день все объекты законтрактованы. 11 уже завершены. Окончательный срок завершения всех работ — 1 ноября», — отметила министр культуры региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2022 года в Забайкалье сложилась напряжённая паводковая обстановка: пострадали 57 жилых домов и 127 приусадебных участков.

Читайте также: Забайкальские реки готовы выйти из берегов, пострадали десятки домов