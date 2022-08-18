Москва, , 09:49 — REGNUM В РФ по-прежнему велики ставки аренды площадей и тарифы за электроэнергию, что негативно сказывается на развитии российского малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Кузнецова. Так она прокомментировала решение правительства РФ о предоставлении льготных кредитов малому и среднему бизнесу под 3-4,5% годовых.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается льготной процентной ставки, то это можно только приветствовать. Но по-прежнему велики ставки аренды площадей и тарифы за электроэнергию. Также остаётся трудной процедура подключения к электросетям. Определенным барьером остаются жёсткие правила сертификации продукции, прежде всего сельскохозяйственной и продовольственной. Так что барьеры пока есть, и их надо устранять», — сказала Кузнецова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средства, полученные по льготной ставке, бизнесмены смогут направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

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