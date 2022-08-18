Ульяновск, , 09:49 — REGNUM В Ульяновской области в условиях жары и высокой пожарной опасности продолжают регистрировать новые травяные пожары и термические точки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным ведомства, 17 августа на территории Ульяновской области произошло шесть загораний сухой травы, огнём пройдено 2,628 гектара площадей.

Помимо этого, зарегистрированы три термические точки, в том числе два техногенных пожара — в посёлка Поповка Чердаклинского района и Яблоневый в Новоульяновске. Также произошло возгорание травы в Ульяновске. Все термические точки ликвидированы.

Спасатели отмечают, что в лесах большинства районов Ульяновской области сохраняется высокая пожарная опасность (четвёртый класс), в центральном районе и по востоку региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). В связи с этим, предупреждают в МЧС, сохраняется опасность возникновения природных и техногенных пожаров, которые могут принести большой ущерб государству и жителям.

Напомним, что всего в Ульяновской области ликвидировано 16 лесных пожаров, основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём. Ранее в регионе ограничили пребывание граждан в лесах, оно будет действовать до особого распоряжения.

Подробнее: В лесах Ульяновской области ограничили пребывание граждан

Как сообщало ИА REGNUM , с 17 по 22 августа в Ульяновской области из-за пожарной опасности объявлен оранжевый уровень опасности (опасные погодные условия).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области объявлен оранжевый уровень опасности