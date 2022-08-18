Ульяновск, 18 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области в условиях жары и высокой пожарной опасности продолжают регистрировать новые травяные пожары и термические точки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По данным ведомства, 17 августа на территории Ульяновской области произошло шесть загораний сухой травы, огнём пройдено 2,628 гектара площадей.

Помимо этого, зарегистрированы три термические точки, в том числе два техногенных пожара — в посёлка Поповка Чердаклинского района и Яблоневый в Новоульяновске. Также произошло возгорание травы в Ульяновске. Все термические точки ликвидированы.

Спасатели отмечают, что в лесах большинства районов Ульяновской области сохраняется высокая пожарная опасность (четвёртый класс), в центральном районе и по востоку региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). В связи с этим, предупреждают в МЧС, сохраняется опасность возникновения природных и техногенных пожаров, которые могут принести большой ущерб государству и жителям.

Напомним, что всего в Ульяновской области ликвидировано 16 лесных пожаров, основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём. Ранее в регионе ограничили пребывание граждан в лесах, оно будет действовать до особого распоряжения.

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Как сообщало ИА REGNUM , с 17 по 22 августа в Ульяновской области из-за пожарной опасности объявлен оранжевый уровень опасности (опасные погодные условия).