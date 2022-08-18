Париж, , 09:48 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил «невыносимые» угрозы, которым подвергся представитель национальной федерации пожарных Франции «после того, как он публично выступил против восстановления на работе непривитых пожарных», передает BFM TV.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

«Каким бы ни было мнение, эти атаки невыносимы», — написал министр внутренних дел Франции в Twitter.

Представитель национальной федерации пожарных Франции Эрик Брокарди заявил, что ему угрожали смертью.

«У нас были бы те же недостатки, если бы завтра непривитых пожарных восстановили на работе», — заявил Эрик Брокарди в июле.

По данным гражданской безопасности, менее 200 профессиональных пожарных из 41 800 человек и 5 000 непрофессиональных пожарных из 197 000 человек не были вакцинированы и фактически были отстранены от работы.