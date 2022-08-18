Кемерово, 18 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области открыли федеральную инновационную экспериментальную площадку «Колледж креативных индустрий 42». Он будет работать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства, сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Правительство Кемеровской области Колледж креативных индустрий в Кузбассе

«В 2020 году мы открыли школу креативных индустрий как направление дополнительного образования. Сегодня возникла идея присоединить эту школу к колледжу, чтобы начинать обучать детей с 1 класса. Креативные индустрии сейчас востребованы, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Задача — сделать так, чтобы у ребят была возможность получить необходимые навыки и сразу после окончания колледжа включиться в работу».

Первыми на бюджетные места в колледже набрали 75 ребят 9 и 11 классов. Они будут обучаться по направлениям «Графический дизайнер» и «Техника и искусство фотографии». Программа для дизайнеров рассчитана на 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) и 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов); для фотографов — 2 года 10 месяцев (только на базе 9 классов).