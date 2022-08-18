Москва, 18 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Результаты опроса The Central European Institute of Asian Studies, который был проведён в мае 2022 года и в котором жители Китая высказали своё отношение к другим странам, прокомментировал 18 августа российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков Алексей

«Если верить этому опросу, более всего не любят в Китае США, Индию, Японию, Вьетнам и Южную Корею. Причины понятны. США мало где любят, кроме западного мира и пяти-шести их союзников в Азии», — отметил он в своём сообщении.

Также Пушков указал, что жители Китая не любят Японию из-за того, что во время Второй мировой войны ею была оккупирована часть китайской территории и историки КНР обвиняют Страну восходящего солнца в гибели 24 млн китайцев.

Кроме того, российский сенатор уточнил, что Южная Корея воспринимается в Китае в качестве форпоста США из-за американских военных баз с 29 тысячами солдат, с Индией у КНР давно конфликт по территориальному вопросу, а со Вьетнамом Пекин в 1979 году воевал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай строго предупреждает США не действовать опрометчиво и не усугублять кризис.