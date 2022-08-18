Сеул, 18 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В первые шесть месяцев дефицит бюджета Южной Кореи превысил 100 трлн вон (~$75,6 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец июня дефицит бюджета составил 101,9 трлн вон (~$77,1 млрд), что на 22,2 трлн вон (~$16,7 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Сообщается, что увеличение дефицита бюджета связано в основном с ростом расходов, направленных на поддержку пострадавших от пандемии предпринимателей и уязвимых слоев населения.

Госдолг Южной Кореи составил 1 квдрлн 7,5 трлн вон (~$762,3 млрд), что на 11,2 трлн вон (~$8,4 млрд) меньше, чем в мае текущего года.

По прогнозам специалистов, по итогам года дефицит управляемого финансового баланса достигнет 110,8 трлн вон (~$83,8 млрд).