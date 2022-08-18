Анкара, , 09:51 — REGNUM Самолёт президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вылетел в Польшу, откуда турецкий лидер прибудет во Львов на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщает 18 августа телеканал TRT.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Рабочий визит Эрдогана на Украину будет однодневным. Из Анкары его самолёт прибудет в Польшу, оттуда Эрдоган направится во Львов наземным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе переговоров во Львове Эрдоган, Зеленский и Гутерреш намерены обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования кризиса на Украине.

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