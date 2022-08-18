Ярославль, , 09:50 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев предложил маркировать продукцию местных предприятий специальным брендированным знаком «Ярославский продукт». Об этом сообщает правительство региона.

Михаил Евраев Правительство Ярославской области

Такой ход, по мнению чиновника, позволит повысить узнаваемость ярославских товаров на прилавках магазинов, а значит и увеличить объём выпуска продукции региональных производителей.

«В Ярославскую область приезжает много гостей, и они часто спрашивают в магазинах именно местную продукцию. Сами жители тоже хотят покупать продукты, произведённые в нашем регионе — качественные и проверенные. А мы, в свою очередь, заинтересованы в увеличении объема выпуска нашей продукции», — рассказал Михаил Евраев.

Сейчас, как сообщает правительство, 30% всех продовольственных товаров в торговых сетях региона — местного производства. Больше всего доля ярославской продукции в хлебобулочных изделиях (80%), яйцах (80%), птице (50%) и молочной продукции (50%).

Предложения по единому стилю маркировки местной продукции областные власти планируют рассмотреть в начале сентября.