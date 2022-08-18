Анкара, 18 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган направился в украинский город Львов. Об этом 18 августа сообщают турецкие СМИ, распространившие кадры вылета.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Во Львове состоится трёхсторонняя встреча с участием Эрдогана, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, а также главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, в период встречи во Львове Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, заявили в Минобороны России.