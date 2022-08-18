Москва, , 09:43 — REGNUM Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для ранее задержанных по «делу Метростроя» заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина и главу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Вячеслава Урусова. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Оба фигуранта заключены в СИЗО до 15 октября.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Следственном комитете подробно пояснили суть инкриминируемых Харлашкину и Урусову обвинений. Они относятся к критической ситуации, в которой оказался некогда главный подрядчик строительства метрополитена в Петербурге — ОАО «Метрострой» — в итоге отстраненный от строительства подземки.

Установлено, что в 2015 году комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга под банковскую гарантию, выданную АО «Россельхозбанк», заключил госконтракт с ОАО «Метрострой» на строительство объектов Красносельско-Калининской (шестой) линии Санкт-Петербургского метрополитена. Контроль и надзор за строительством и целевым расходованием средств по контракту осуществлял комитет, а в дальнейшем — подчиненная ему «Дирекция транспортного строительства».

По версии следствия, руководитель дирекции Вячеслав Урусов и, на тот момент, председатель КРТИ Сергей Харлашкин, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ОАО «Метрострой», выходя за пределы своих полномочий и в нарушение соглашения о банковской гарантии, в 2019–2020 годах разрешили «Метрострою» использовать полученные по госконтракту авансовые платежи на погашение долгов перед сторонними организациями, что являлось нецелевым использованием.

«В результате ОАО «Метрострой» свои обязательства по контракту в полном объеме не исполнило, сорвав строительство социально значимого объекта транспортной инфраструктуры города», — говорится в сообщении СКР.

По мнению следствия, в результате противоправных действий соучастников были существенно нарушены интересы общества и государства, а банку причинен особо крупный материальный ущерб.

Напомним, Харлашкин, в последние годы работавший в правительстве Ленобласти, был задержан в Петербурге после обысков и доставлен в Москву. Дело расследует ГСУ СКР.

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