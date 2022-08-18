Южно-Сахалинск, 18 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. За незаконную выдачу водительских удостоверений будут судить сотрудника ГИБДД России по Сахалинской области. Он получил за свои незаконные действия 240 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области Взятка

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По делу инспектора утверждено обвинительное заключение, его передадут в суд. Инстанция будет принимать решение, основываясь на статьях 290 и 285 УК РФ (превышение полномочий и получение взятки). По закону за свои действия также ответят взяткодатели и посредники в передаче денег.

«Обвиняемый с августа 2021 года по январь 2022 года из личной заинтересованности, а также за взятки на общую сумму 240 тыс. рублей обеспечил незаконную выдачу шести водительских удостоверений. В настоящее время он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — подчеркнули в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждено обвинительное заключение по делу, возбуждённому в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела управления ГИБДД по Бурейскому району Амурской области. Его также будут судить по двум статьям УК РФ — за злоупотребление полномочиями и получение взяток, сумма поборов составила 40 тыс. рублей.