Вилючинск, Камчатский край, , 09:43 — REGNUM На Камчатке, в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в бухте Крашенинникова вблизи Вилючинска успешно завершили установку нового плавучего причала для подводных атомных крейсеров. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Атомный подводный крейсер (АПКР) «Александр Невский» в пункте постоянного базирования Вилючинск Mil.ru

пресс-служба ВВО «В бухте Крашенинникова завершилась сборка и установка 3-й секции нового плавучего полутяжёлого металлического причала ПМ-61М1, изготовленного на судостроительном заводе «Восточная верфь». Работы по установке обеспечил личный состав отделения плавучих причалов отдела морской инженерной службы с использованием новейшего плавкрана «СПК-42 150», рейдового буксира «РБ-406» и водолазных катеров».

Монтаж линий электропитания и связи на плавучем сооружении завершится в самое ближайшее время. После сдачи в эксплуатацию причал будет обеспечивать одновременную стоянку двух подводных лодок, подключённых к береговой инфраструктуре, и позволять выполнять погрузочные и разгрузочные работы «с применением пневмоколёсных и гусеничных кранов».

Как сообщало ИА REGNUM, в пункте базирования подводных сил ТОФ на мысе Казак вблизи Вилючинска в феврале завершено строительство нового причала.

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