На Камчатке завершили установку нового причала для подводных атомоходов
Вилючинск, Камчатский край, 18 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. На Камчатке, в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в бухте Крашенинникова вблизи Вилючинска успешно завершили установку нового плавучего причала для подводных атомных крейсеров. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Монтаж линий электропитания и связи на плавучем сооружении завершится в самое ближайшее время. После сдачи в эксплуатацию причал будет обеспечивать одновременную стоянку двух подводных лодок, подключённых к береговой инфраструктуре, и позволять выполнять погрузочные и разгрузочные работы «с применением пневмоколёсных и гусеничных кранов».
Как сообщало ИА REGNUM, в пункте базирования подводных сил ТОФ на мысе Казак вблизи Вилючинска в феврале завершено строительство нового причала.