Луганск, 18 августа 2022, 10:16 — REGNUM Представители других государств не запрашивали у властей Луганской Народной Республики (ЛНР) информацию о наёмниках, воевавших на стороне Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.
«Ко мне никакие иностранные государства с этим вопросом не обращались. Поэтому говорить о какой-то конкретике, наверное, неправильно», — ответил он в ходе интервью ТАСС на вопрос, сколько наёмников воюет в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ЛНР заявили, что наёмников из Белоруссии, пленённых в республике, могут приговорить к пожизненному заключению или даже казнить, если они совершили преступления и в ДНР.
Читайте также: Взятых в плен в ЛНР наёмников из Белоруссии могут казнить