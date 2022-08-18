Луганск, , 10:16 — REGNUM Представители других государств не запрашивали у властей Луганской Народной Республики (ЛНР) информацию о наёмниках, воевавших на стороне Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ко мне никакие иностранные государства с этим вопросом не обращались. Поэтому говорить о какой-то конкретике, наверное, неправильно», — ответил он в ходе интервью ТАСС на вопрос, сколько наёмников воюет в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ЛНР заявили, что наёмников из Белоруссии, пленённых в республике, могут приговорить к пожизненному заключению или даже казнить, если они совершили преступления и в ДНР.

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