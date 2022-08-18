Калат, Афганистан, 18 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Шоссе Кабул — Кандагар на участке в афганских провинциях Забуль и Газни перекрыто из-за наводнения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

City-yaroslavl.ru Движение на путепроводе перекрыто

Источники сообщают, что из-за сильных дождей дорога была закрыта в районе Базар Диване уезда Карабаг провинции Газни.

Недавние дожди привели к большому урону и человеческим жертвам в Забуле. Были разрушены сотни домов и уничтожено большое количество посевов, испорчено 50% сельскохозяйственной продукции.