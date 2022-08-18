Санкт-Петербург, 18 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СКР уголовные дела, возбужденные в связи со сносом ряда исторических зданий в Санкт-Петербурге.

Sledcom.ru Следственный комитет

Ранее в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудили сразу несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Так, дело возбудили из-за сноса Дома Лапина. Также глава СКР поручил возбудить уголовные дела из-за того, что в Петербурге начался снос сразу двух объектов: Дома А. Я. Шагина (Зыковых) и флигелей особняка Е. П. Салтыковой. Отметим, что все эти здания относятся к объектам культурного наследия регионального значения.

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Бастрыкин поручил направить уголовные дела для полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России, которое находится в Москве. Ход расследования будет контролировать сам председатель СКР.

Напомним, что о сносе зданий сообщают градозащитники Санкт-Петербурга. Ранее они указали, что снос флигелей особняка Салтыковой незаконен, так как для него нет разрешений, однако в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры заявили, что документы были выданы в марте 2023 года.