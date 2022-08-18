Барнаул, , 09:42 — REGNUM Пока канадское правительство извещает о намерении выделить Киеву кредит в размере 450 млн канадских долларов (около $350 млн) для закупки топлива, кандидат исторических наук Олег Боронин напомнил истории с воровством российского газа. Он опасается, что зимой ситуация повторится.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Помните те истории, когда Украина наглым образом, должая за российский газ, попросту самовольно отбирала (воровала) этот газ из трубы, идущей в Европу? Так вот. Чтобы пройти худо-бедно предстоящую зиму, бандеровцам нужно закачать в хранилища 7 миллиардов кубометров газа. Денег у них для того, чтобы получить «реверсивный» газ, нет и не будет. Бандеровцы признают, что не смогут закачать в хранилища необходимые объемы газа.

Но они говорят, мол, проще зимой брать газ прямо из трубы — так, мол, и будем делать. Но зимой 1000 кубометров газа будет точно стоить от двух до четырех тысяч евро. Откуда у бандеровцев зимой возьмутся эти деньги, если они сейчас фактически банкроты. Ясно, что ни откуда. Да и Европа откуда в сложившейся ситуации возьмёт им газ на реверс?

Поэтому предельно ясно: когда бандеровцы говорят, что будут брать из трубы, то они подразумевают элементарный отбор газа, который будет идти в Европу — то есть настраиваются на воровство газа. Нашего российского газа. За который, ясно, никто не заплатит. При этом я не думаю, что и это обстоятельство станет пресловутой «красной линией», — написал Боронин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что кредит в размере 450 млн канадских долларов (около $350 млн) будет выделен Киеву Оттавой для закупки топлива, сообщается на сайте правительства Канады.

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