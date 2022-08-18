Барнаул, 18 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Пока канадское правительство извещает о намерении выделить Киеву кредит в размере 450 млн канадских долларов (около $350 млн) для закупки топлива, кандидат исторических наук Олег Боронин напомнил истории с воровством российского газа. Он опасается, что зимой ситуация повторится.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Помните те истории, когда Украина наглым образом, должая за российский газ, попросту самовольно отбирала (воровала) этот газ из трубы, идущей в Европу? Так вот. Чтобы пройти худо-бедно предстоящую зиму, бандеровцам нужно закачать в хранилища 7 миллиардов кубометров газа. Денег у них для того, чтобы получить «реверсивный» газ, нет и не будет. Бандеровцы признают, что не смогут закачать в хранилища необходимые объемы газа.

Но они говорят, мол, проще зимой брать газ прямо из трубы — так, мол, и будем делать. Но зимой 1000 кубометров газа будет точно стоить от двух до четырех тысяч евро. Откуда у бандеровцев зимой возьмутся эти деньги, если они сейчас фактически банкроты. Ясно, что ни откуда. Да и Европа откуда в сложившейся ситуации возьмёт им газ на реверс?

Поэтому предельно ясно: когда бандеровцы говорят, что будут брать из трубы, то они подразумевают элементарный отбор газа, который будет идти в Европу — то есть настраиваются на воровство газа. Нашего российского газа. За который, ясно, никто не заплатит. При этом я не думаю, что и это обстоятельство станет пресловутой «красной линией», — написал Боронин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что кредит в размере 450 млн канадских долларов (около $350 млн) будет выделен Киеву Оттавой для закупки топлива, сообщается на сайте правительства Канады.

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