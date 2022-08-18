Рязань, 18 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 сделает 18 августа три рейса для ликвидации природных пожаров в Рязанской области. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

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Глава региона провёл утром на базе «Пожлеса» заседание штаба. На тушение пожаров в первой половине дня трижды вылетит Ил-76 МЧС России, забор воды будет производиться на подготовленной площадке в Дягилево.

«В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар. Осадков не ожидается, по прогнозам сохранится достаточно серьёзная ветровая нагрузка», — отметил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь возгорания составляет 181 гектар, к ликвидации пожаров привлечены свыше 300 человек.