Токио, , 09:41 — REGNUM На церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ будут присутствовать около 6 тыс. человек, в том числе несколько сотен членов иностранных делегаций. Об этом 18 августа сообщает газета Nikkei Asia.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в Японию приедут в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, а также бывший канцлер Германии Ангела Меркель и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не собирается принимать участие в траурной церемонии похорон Синдзо Абэ. При этом похороны бывшего главы правительства Японии уже прошли 12 июля в присутствии его родных и друзей, государственные похороны политика намечены на 27 сентября.

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