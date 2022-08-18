Богданович, Свердловская область, 18 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Свердловской области возведут деревянный храм-памятник. Его посветят основателю города Богдановича генералу Евгению Богдановичу. Строительство планируется завершить к 2024 году, сообщили журналистам в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

Перед стартом строительных работ на месте будущего храма прошёл молебен. Своё благословение на возведение храма дал епископ Каменский и Камышловский Евгений.

Храм расположится в Богдановиче поблизости от прихода святой Екатерины. Предполагается возвести его из дерева.