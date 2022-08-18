Оренбург, 18 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Оренбурге и Орске 18 августа суды приостанавливали работу из-за поступивших угроз теракта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Оренбургской области.

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Анонимные письма, где речь шла о минировании зданий, получили мировые судьи двух города. Пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников и посетителей.

В настоящее время суды приступили к работе в штатном режим. Взрывчатых веществ не обнаружено. Сообщения о готовящихся терактах оказались ложными.

Стоит отметить, с начала лета в регионе адрес судов неоднократно поступают анонимные угрозы совершения терактов.