Кишинёв, , 09:39 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду старается сметить внимание со своих провалов в управлении страной, обвиняя других. Об этом вечером 17 августа заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отреагировал на обвинения в свой адрес от действующего главы государства. Санду заявила, что Додон, если бы до сих пор оставался президентом, развязал бы войну Молдавии с Украиной, стараясь помочь России в проведении спецоперации по денацификации.

Экс-президент назвал такие обвинения безосновательными. Он призвал Санду перестать заниматься популизмом и начать делать что-то для людей.

«Есть один-единственный способ доказать, если она на что-то способна в политике — сделать жизнь людей лучше. Однако, к сожалению, происходит наоборот — граждане живут всё хуже», — написал лидер «социалистов».

Додон также заявил, что Партия социалистов, если бы осталась у власти, сохранила бы прежние условия соглашения о низких ценах на российский газ, продолжила бы помогать аграриям и добилась бы снижения инфляции и повышения зарплат и пенсий.

«Мы бы сохранили абсолютный политический нейтралитет, хорошие взаимоотношения с соседними странами, не потеряв при этом экономические и другие выгоды от сотрудничества с Россией», — добавил лидер оппозиции.

Напомним, ранее Додон неоднократно упрекал руководство страны в антироссийской политике. Он отмечал, что из-за этого с осени 2021 года Газпром пересмотрел ценовую политику для Молдавии. Теперь республика приобретает голубое топливо в несколько раз дороже, чем некоторые страны ЕС. Также Додон обвиняет Санду в нарушении нейтрального статуса Молдавии и в оказании помощи киевскому режиму.

Читайте ранее в этом сюжете: Санду заявила, что Додон мог бы начать войну Молдавии с Украиной