Кемерово, , 09:40 — REGNUM То, что происходит сейчас в мире, напоминает события прошлого века, когда против нашей страны велась холодная война. Такое мнение высказала кемеровчанка Наталья Подонина.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очень жаль, что западные политики забыли, с каким трудом был восстановлен мир в Европе, — подчеркнула она. — Применяя санкции против России, политиканы бьют по мирной жизни своих же граждан».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Министерства обороны России, Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС.

Читайте также: МО РФ: Киев готовит провокацию на ЗАЭС в период визита Гутерреша