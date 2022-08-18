Краснодар, 18 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 1 сентября учебный год начнётся почти для 760 тыс. школьников. Об этом в своём телеграм-канале 18 августа написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«На сегодняшний день в регионе работают более 1,2 тыс. школ, 60 возвели в течение последних шести лет. В День знаний откроют свои двери восемь новых учреждений. Ещё девять достроят до конца года», — уточнил он.

В 2022 году в Краснодарском крае капитально отремонтировали более 800 образовательных учреждений. В школах обновили кровлю, фасады, окна. В новому учебному году отремонтировали учебные классы и специализированные помещения.