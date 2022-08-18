Москва, 18 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Москве направило в Рязанскую область дополнительные силы для тушения лесных пожаров.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Лесной пожар

Из столицы на помощь соседям выехали ещё 57 человек и 15 единиц техники. Также наготове находятся два самолёта Ил-76.

Как сообщало ИА REGNUM, окраины Москвы второй день находятся во власти смога из-за лесных пожаров в Рязанской области. При этом, по данным синоптиков, в ближайшие сутки–двое ситуация сохранится из-за направления ветра.