Москва направила новые силы для тушения пожаров под Рязанью
Москва, 18 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Москве направило в Рязанскую область дополнительные силы для тушения лесных пожаров.
Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Лесной пожар
Из столицы на помощь соседям выехали ещё 57 человек и 15 единиц техники. Также наготове находятся два самолёта Ил-76.
Как сообщало ИА REGNUM, окраины Москвы второй день находятся во власти смога из-за лесных пожаров в Рязанской области. При этом, по данным синоптиков, в ближайшие сутки–двое ситуация сохранится из-за направления ветра.