Каа-Хемский район, Тыва, 18 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Прокурор Тувы Владимир Большунов поручил провести проверку после гибели трёх человек в результате ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, трагедия произошла в Каа-Хемском районе 14 августа.

МВД Тувы ДТП в Туве

По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Corona Premio выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым IVECO. В результате на месте погибли три пассажирки легковушки.

Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц. Расследование дело поставлено прокуратурой республики на контроль.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.