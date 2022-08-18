Чебоксары, 18 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Чебоксарах суд признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении строительной компании «Стройсфера». Это следует из картотеки Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

В августе Арбитражный суд республики вынес определение о признании общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства до 5 августа 2023 года. Данное решение может быть обжаловано.

Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего и решения вопроса о продлении или завершении процедуры назначено на 21 июля 2023 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Строительная компания «Стройсфера» зарегистрировано в Чебоксарах в январе 2009 года с уставным капиталом в 25 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Чебоксарах суд признал банкротом строительную компанию «Альянс-Недвижимость», которая застраивала ЖК «Гагаринский». В мае 2019 года признано банкротом общество «СУОР», строившее многоквартирные дома в микрорайоне Богданка («Садовый») в Чебоксарах.