Самара, 18 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Детско-юношескую спортивную школу в городе Снежном Донецкой Народной Республики заканчивают восстанавливать рабочие из Самарской области. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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В настоящее время в этом городе специалисты из Самарской области ведут ремонт социальных объектов.

Сообщается, что они завершают восстановление детско-юношеской спортивной школы, начали ремонт в центре культуры и досуга «Снежинка».

«Здесь предстоит решить вопрос с отоплением, оборудовать кабинеты для занятий», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, рабочие продолжаются ремонт и в амбулатории МСЧ № 4. Здесь они обновляют кровлю, осуществляют инженерные и отделочные работы.

«Преображается и Снежнянский музей боевой славы. Делегация Самарской области передала музею капсулу с землей с родины героев Великой Отечественной войны из Куйбышевской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежное Александр Скворцов подписали соглашение о сотрудничестве, дружбе и взаимной помощи.