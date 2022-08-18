Минск, 18 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В деле создания Союзного государства России и Белоруссии совершён прорыв. Об этом 18 августа говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву в связи с днём рождения последнего.

(сс) Администрация президента России Александр Лукашенко

«В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество», — приводит текст поздравления пресс-служба президента Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что он убеждён в том, что активная деятельность и высокая работоспособность госсекретаря Союзного государства и в дальнейшем будут направлены на расширение контактов России и Белоруссии, а также на содействие в реализации обоюдовыгодных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о начале реализации трёх проектов в сфере импортозамещения в автомобильной промышленности.